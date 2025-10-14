Cartel Jalisco entrega despensas a damnificados por inundaciones en Veracruz

Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no se tiene “la certeza” sobre la presunta entrega de ayuda por parte del crimen organizado en zonas afectadas por las recientes lluvias, aunque advirtió que, de confirmarse, ese tipo de prácticas “no está bien”.

“Vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero evidentemente no está bien eso, ¿verdad?”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina y tras ser cuestionada sobre grabaciones difundidas en redes sociales que mostrarían a grupos delictivos repartiendo despensas a damnificados, particularmente en el norte del estado de Veracruz.

Según algunos clips compartidos en medios de comunicación y redes, personas armadas con uniformes tácticos y pasamontañas transportan víveres en camionetas que reparten a los ciudadanos damnificados y que según varias personas vendrían de parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal ya está desplegando maquinaria y ayuda humanitaria en las comunidades más afectadas, como Poza Rica y Álamo, para evitar cualquier vacío de atención institucional.