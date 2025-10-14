Tormenta tropical Lorenzo: a dónde se dirige

Florida, Estados Unidos.

La tormenta tropical Lorenzo continúa este martes avanzando sobre el Atlántico central mal organizada sin representar amenaza para zonas costeras, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

El sistema se encontraba a unas 1.330 millas al oeste de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora.

Lorenzo se desplaza hacia el noroeste a unas 15 millas por hora, movimiento que se espera continúe durante el día, antes de girar al norte esta noche y luego hacia el noreste entre miércoles y jueves.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unas 175 millas del centro.

Los meteorólogos no prevén un cambio significativo en la intensidad de Lorenzo en los próximos días.

Hasta ahora suman 12 ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.