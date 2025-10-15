Trump amenaza con suspender ayudas públicas si el cierre de Gobierno se alarga

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes con acabar con algunos programas de ayudas públicas si el cierre de Gobierno, que entró hoy en su día 14, se alarga otra semana más.

En declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que está listo para presentar una lista de programas gubernamentales que son respaldados por los demócratas este viernes y darles fin.

Trump no especificó a qué tipo de subsidios o programas se refería, pero dijo que se tratan de proyectos "escandalosos y semicomunistas".

"Nunca van a volver", señaló el mandatario.

El Senado de Estados Unidos fracasó ayer por octava vez consecutiva en su intento de aprobar una resolución temporal de financiación que pusiera fin al cierre parcial del gobierno federal, que ya se extiende por 14 días.