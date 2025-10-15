Trump amenaza con suspender ayudas públicas si el cierre de Gobierno se alarga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes con acabar con algunos programas de ayudas públicas si el cierre de Gobierno, que entró hoy en su día 14, se alarga otra semana más.
En declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que está listo para presentar una lista de programas gubernamentales que son respaldados por los demócratas este viernes y darles fin.
Trump no especificó a qué tipo de subsidios o programas se refería, pero dijo que se tratan de proyectos "escandalosos y semicomunistas".
"Nunca van a volver", señaló el mandatario.
El Senado de Estados Unidos fracasó ayer por octava vez consecutiva en su intento de aprobar una resolución temporal de financiación que pusiera fin al cierre parcial del gobierno federal, que ya se extiende por 14 días.
La votación realizada en Washington resultó en 49 votos a favor y 45 en contra, sin alcanzar los 60 necesarios para avanzar.
La propuesta republicana rechazada había sido aprobada por la Cámara de Representantes y buscaba financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre. Sin embargo, los demócratas votaron en bloque en contra ante la ausencia de acuerdos para garantizar e incluir la extensión permanente de créditos para la seguridad sanitaria y el programa Obamacare, que vence este año.
El cierre de Gobierno ha llevado ya al despido de cientos de empleados federales, por orden de la Casa Blanca, y ha provocado retrasos en el tráfico, aéreo y la frontera con México.EFE