¿Cómo se consigue la nacionalidad española?

Las últimas propuestas del opositor Partido Popular (PP) en política de inmigración pasan por endurecer el acceso de las personas extranjeras a la nacionalidad española, al exigir un nivel de español superior al que se pide ahora y unos exámenes de conocimientos generales sobre España más exigentes.

Esta propuesta se produce en el marco de un debate político sobre la inmigración, en el que los conservadores apuestan por frenar los flujos migratorios, mientras que desde el gobierno progresista resaltan la importancia que la emigración tiene para mantener el crecimiento económico español. Y todo ello en un contexto en el que ha habido brotes aislados de violencia xenófoba en España y con el discurso contra los migrantes en auge, sobre todo por partidos de la extrema derecha como Vox.

Actualmente existen varias formas de conseguir la nacionalidad española, algunas muy excepcionales como las que otorga el Gobierno de forma discrecional por carta de naturaleza a figuras reconocidas en diversos ámbitos, como el cultural o el científico.

Pero la gran mayoría se otorgan por residencia. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España concedió 221.805 nacionalidades en 2024, una cifra un 8,9 por ciento inferior a la de 2023, pero que confirma una tendencia al alza, con altos y bajos, desde las 25.924 de 2017.

La mayoría de estas concesiones (136.210) corresponde a nacionales de países iberoamericanos, mientras que 32.572 se otorgaron a nacidos en España después de un año de residencia; 29.169 a migrantes de otros países tras 10 años viviendo en España y 20.185 a extranjeros casados con un español.

Por países, los que más obtuvieron este vínculo jurídico con España fueron los venezolanos (33.021), seguidos de los marroquíes (29.033) y los colombianos (27.946). De los quince países con más concesiones, todos son latinoamericanos a excepción de Marruecos, en segundo lugar, y Rumanía, en el número doce.