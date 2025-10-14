Confrontan a agentes de ICE tras una persecución en Chicago

Illinois, Estados Unidos.

Residentes de Chicago confrontaron este martes a agentes federales estadounidenses tras una supuesta persecución que derivó en un choque en un barrio de East Side, zona fronteriza con el estado de Indiana, en medio de la escalada de tensiones con la política migratoria de Administración Trump.

Decenas de habitantes se congregaron con gritos de "ICE, go home!" ("Vete a casa, ICE"), en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, tras un presunto choque derivado de la persecución de agentes federales a un hombre, según reportaron medios locales como ABC 7 y WGN 9 tras hablar con residentes.

Las autoridades federales, que han intensificado su presencia por órdenes de Trump, rociaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, según informó el canal CBS, cerca del cruce de la Calle 105 y la Avenida N, donde había residentes con banderas de países latinoamericanos que protestaban contra redadas migratorias.