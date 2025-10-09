La Guardia Nacional de Texas custodia centro de detención de ICE en Chicago

Illinois, Estados Unidos.

Tres camiones con 45 miembros de la Guardia Nacional de Texas llegaron este jueves de madrugada al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés) ubicado en Broadview (Chicago), informaron las autoridades de esa localidad.

Los soldados permanecieron en sus vehículos estacionados en la parte trasera del recinto -muchos de ellos pernoctaron ahí- para acceder al mismo esta mañana.

Algunos videos emitidos por televisiones locales muestran a las tropas portando el parche de la Guardia Nacional de Texas, escudos antidisturbios, y moviendo sacos de lona y otros equipamientos.

"Los dejamos dormir tranquilos. Esperamos que en los próximos días tengan la misma cortesía con los residentes de Broadview, quienes también merecen un buen descanso nocturno", añade el comunicado de la Administración de Broadview.

La mañana de este jueves se desarrolló sin altercados en los alrededores del centro de detención, con apenas una decena de manifestantes pacíficos ante las puertas de un recinto donde días atrás se exacerbaron las protestas y los enfrentamientos con los agentes federales, que utilizaron pelotas de goma y gas lacrimógeno.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Estos 45 efectivos de la Guardia Nacional de Texas forman parte de un contingente de 200 soldados enviados por la Administración Trump y que llegó el martes para complementar a otros 300 integrantes de la Guardia Nacional de Illinois.

El resto de tropas permanece en un centro de entrenamiento de la Reserva del Ejército en el pequeño pueblo de Elwood (Illinois), a aproximadamente una hora en auto del centro de Chicago.