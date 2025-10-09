Trump alardea haber resuelto la guerra en Gaza y afirma que Ucrania será la próxima

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo.

"Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder", declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.

El mandatario lamentó que mientras no se consigue poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú se "están perdiendo unas 7.000 personas a la semana", algo que definió como "bastante grave".

"Están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra", aseguró.

Trump anunció el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, que contempla el fin de la ofensiva israelí en el enclave y la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino.