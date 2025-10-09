Israel y Hamás firman el plan de paz de Trump para Gaza ​​​

Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de Israel y el grupo islamista Hamás acordaron en la madrugada del jueves comprometerse con la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, que incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave. El acuerdo fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, artífice de la hoja de ruta hacia el fin del conflicto que, en una primera instancia, ha convencido a todas las partes: "¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", proclamó. Israel y Hamás firmaron esta primera fase del acuerdo en Egipto después de cuatro días de negociaciones indirectas a través de los países mediadores (Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos). Según Trump, los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y señaló que EE.UU. "estará involucrado" en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

"Un gran día para Israel"

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La primera reacción del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue escueta: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa", dijo en referencia a los 48 rehenes israelíes que todavía permanecen bajo la custodia de Hamás, de los cuales unos 20 siguen vivos. Posteriormente, anunció que su Gobierno ratificará el acuerdo este mismo jueves, "un gran día para Israel". La Oficina del Primer Ministro también informó de que Netanyahu se comunicó con Trump en una conversación "muy emotiva y cordial" y que "se felicitaron mutuamente por el logro histórico". Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó que "en este momento el corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias". "Volverán de la tierra del enemigo (...) y los hijos volverán a sus fronteras", reflexionó en su cuenta de X. Las familias de los cautivos recibieron el acuerdo con "emoción" y "preocupación" y exhortaron al Gobierno a "reunirse de inmediato" para aprobarlo. "Esto representa un avance importante y significativo para el regreso de todos, pero nuestra lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén", expresó el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Hamás pide "implementar plenamente" el acuerdo

Hamás anunció el acuerdo como un pacto "para poner fin a la guerra en Gaza" y aseguró que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.