Nicolás Maduro: "Si los gringos atacan, responderemos"

Caracas, Venezula

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su país está cada vez más preparado para defenderse de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de querer "una guerra en el Caribe y Suramérica", por lo que expresó: "Si los gringos atacan, responderemos".

"Si los gringos amenazan, más trabajamos; si los gringos atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo", expresó en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).