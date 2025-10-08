  1. Inicio
Nicolás Maduro: "Si los gringos atacan, responderemos"

Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su país está cada vez más preparado para defenderse de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de querer "una guerra en el Caribe y Suramérica"

  • 08 de octubre de 2025 a las 18:33 -
  • Agencia EFE
Fotografía cedida por Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela).

 Marcelo Garcia / EFE
Caracas, Venezula

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su país está cada vez más preparado para defenderse de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de querer "una guerra en el Caribe y Suramérica", por lo que expresó: "Si los gringos atacan, responderemos".

"Si los gringos amenazan, más trabajamos; si los gringos atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo", expresó en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Venezuela asegura que el plan de atacar embajada de EEUU buscaba crear un motivo de guerra

EE.UU. mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Maduro, como reiteró este miércoles, asegura que se trata de un intento para propiciar un "cambio de régimen" e imponer un "gobierno títere". EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
