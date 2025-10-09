Jerry se fortalece y puede convertirse en huracán el fin de semana

Florida, Estados Unidos.

La tormenta Jerry se fortalece de manera "modesta" al avanzar por el Atlántico, donde podría traer marejadas a Puerto Rico y convertirse en un huracán el fin de semana, avisó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense.

El ciclón estaba en el último reporte a 570 kilómetros (355 millas) al este-sureste de las Islas de Sotavento del Norte, en el Mar Caribe, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (65 millas) y un desplazamiento hacia el noroeste a 31 kilómetros por hora (20 millas).

Por su avance hay una zona de vigilancia de tormenta tropical en las islas caribeñas de Antigua, Barbuda, Anguilla, St. Kitts, Nevis y Montserrat, entre otras, pero el NHC advirtió de que las "Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos deben monitorear el progreso de Jerry".

"Marejadas generadas por Jerry están comenzando a alcanzar las Islas de Sotavento y Barlovento. Estas marejadas se propagarán hacia el oeste hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico esta noche, luego hacia el resto de las Antillas Mayores durante los próximos dos días", indicó.