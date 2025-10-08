  1. Inicio
La tormenta Jerry se convertirá en huracán el jueves

Jerry se fortalece mientras avanza hacia las Islas de Sotavento y se prevé que se convierta en huracán, según el NHC.

  • 08 de octubre de 2025 a las 07:11 -
  • Agencia EFE
La tormenta tropical Jerry surgió el martes en el Atlántico, es el décimo ciclón de la temporada de huracanes.

 EFE/NOAA
Florida, Estados Unidos.

La tormenta tropical Jerry continúa fortaleciéndose mientras avanza hacia las Islas de Sotavento del norte y se prevé que se convierta en huracán el jueves, según ha informado este miércoles Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La agencia federal, con sede en Miami, ha emitido una vigilancia de tormenta tropical para Antigua, Barbuda, Anguila, San Cristóbal, Nieves, Montserrat, San Bartolomé, San Martín, San Martín (parte neerlandesa), Saba, San Eustaquio y Guadalupe.

Los meteorólogos pronostican que Jerry se convierta en huracán el jueves y que su centro pase cerca o al norte de las Islas de Sotavento entre el jueves y el viernes, con lluvias de entre 5 y 10 centímetros que podrían causar inundaciones repentinas, especialmente en zonas montañosas.

El centro de Jerry se localizaba según el más reciente boletín del NHC a unos 1.345 kilómetros al este-sureste de las Islas de Sotavento del norte.

Presentaba vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a 37 kilómetros por hora.

El huracán Priscilla deja fuertes lluvias en el noroeste de México

Hasta ahora suman diez ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) predijo una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

