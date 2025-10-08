Venezuela activa el ejercicio del "Plan Independencia 200" frente al Caribe

Caracas, Venezuela.

Venezuela activó este miércoles en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el "Plan Independencia 200", anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en aguas próximas a la nación suramericana.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, encabezó un acto en La Guaira junto al gobernador de ese estado, José Alejandro Terán, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en esa región, el almirante Gregorio Briceño, y a un grupo de uniformados y milicianos, para dar comienzo al ejercicio de "despliegue" en esas regiones.

"Ahora con el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra nuestro país, Venezuela toda se moviliza, organizadamente (...) en unas acciones territoriales en los estados La Guaira y (...) Carabobo, en el marco de la operación 'Independencia 200'", afirmó Cabello, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Interior detalló que tienen una lista de "chequeos", "de actividades" y abarcarán "objetivos muy claros" en instituciones, organismos y servicios públicos, entre los que mencionó infraestructuras como aeropuertos, puertos, entre otros.

En ese contexto, aseguró que el pueblo venezolano es "pacífico", pero advirtió que "se ha venido preparando a conciencia", "activamente" y "en todos los frentes para resistir, por el tiempo que sea necesario, los ataques que quieran hacerle" al país.