Fin a la fuga: Detienen en Madrid a un hondureño por la muerte de dos guardias en San Pedro Sula

Madrid

La Policía de España, en una investigación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, ha detenido en la capital española a un fugitivo buscado por las autoridades hondureñas por asesinar a tiros a dos vigilantes de seguridad de una colonia residencial en San Pedro Sula (norte de Honduras) en 2022.

Según informó este jueves la Policía, el arrestado fue localizado en una vivienda del madrileño distrito de Puente de Vallecas, al sur de Madrid, y se enfrenta a 25 años de prisión por los hechos.

El arrestado, cuya identidad no fue revelada, era buscado por unos hechos violentos cometidos en el mes de mayo de 2022 en la colonia Lomas de San Juan Sector-Lomas del Carmen de San Pedro Sula, cuando, junto a otras tres personas, dispararon, sin mediar palabra, contra dos guardias de seguridad de la colonia que fallecieron en el acto.

La investigación comenzó a principios de mes cuando agentes de la Policía, especializados en la localización de fugitivos, conocieron que existía una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Honduras sobre el autor de ese doble asesinato.

Tras varias gestiones, ubicaron la presencia del prófugo en la zona sur de Madrid e iniciaron una colaboración conjunta con la Policía Municipal hasta lograr su localización exacta.