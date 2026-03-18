En caminata exigen justicia para víctimas del accidente aéreo en Roatán

La Ceiba, Atlntida

En una emotiva jornada al ritmo de tambores y un firme llamado a la justicia, este miércoles se llevó a cabo el segundo día del Aurelio Fest 26, con una caminata por la justicia que movilizó a cientos de personas por las principales calles de La Ceiba, Atlántida. El Aurelio Fest26 que inició ayer martes y finaliza el sábado 21, busca honrar la memoria del cantaute Aurelio Martínez y de las otras once víctimas del trágico accidente aéreo de Aerolíneas Lanhsa, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía el 17 de marzo de 2025. La Plaza Central fue el punto de partida esta tarde del recorrido que transformó el dolor en un tributo vibrante. Los asistentes recorrieron la avenida San Isidro, portando pancartas con los rostros de quienes perdieron la vida en el siniestro, exigiendo respuestas y claridad sobre el suceso.

El desfile avanzó por la Primera Calle con un destino simbólico, la antigua residencia de Aurelio Martínez en el barrio La Isla. El trayecto estuvo marcado por danzas tradicionales y el resonar de los tambores.

Parada en la que fue casa de Aurelio

Al llegar al barrio La Isla el sentimiento de comunidad fue palpable frente a la que fue la casa del artista, un lugar que hoy se ha convertido en un altar de recuerdos para sus seguidores. Para en horas de la noche y el resto de los días se tienen programados actos culturales y artísticos en las instalaciones del hotel Partenón, sede oficial del festival. Artistas locales e invitados especiales se unirán en un escenario frente al mar para celebrar el legado musical de Aurelio y la vida de sus compañeros de viaje.