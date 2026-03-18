En caminata exigen justicia para víctimas del accidente aéreo en Roatán

En una emotiva jornada al ritmo de tambores y un firme llamado a la justicia, este miércoles se llevó a cabo el segundo día del <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/inicia-aurelio-fest-26-recordar-legado-aurelio-martinez-accidente-lanhsa-HL29773206">Aurelio Fest 26,</a> con una <b>caminata por la justicia</b> que movilizó a cientos de personas por las principales calles de <b>La Ceiba</b>, <b>Atlántida. </b>El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/especiales/accidente-avioneta-lanhsa-018-honduras-vuelo-mortal/musica-y-memorias-marcan-el-inicio-del-aurelio-fest26-IE29787384" target="_blank">Aurelio Fest26</a></b> que inició ayer martes y finaliza el sábado 21, busca honrar la memoria del cantaute <b>Aurelio Martínez</b> y de las otras <b>once víctimas</b> del trágico accidente aéreo de <a href="https://www.laprensa.hn/premium/especiales/accidente-avioneta-lanhsa-018-honduras-vuelo-mortal/accidente-aereo-roatan-lanhsa-reconstruccion-HE29787404">Aerolíneas Lanhsa</a>, ocurrido en <b>Roatán</b>, Islas de la Bahía el 17 de marzo de 2025.La <b>Plaza Central</b> fue el punto de partida esta tarde del recorrido que transformó el dolor en un <b>tributo vibrante</b>. Los asistentes recorrieron la avenida<b> San Isidro</b>, portando pancartas con los rostros de quienes perdieron la vida en el siniestro, exigiendo respuestas y claridad sobre el suceso.