  1. Inicio
  2. · Honduras

En caminata exigen justicia para víctimas del accidente aéreo en Roatán

Entre tambores y clamor de justicia se desarrolló una caminata en La Ceiba en memoria de Aurelio Martínez y las víctimas del accidente aéreo en Roatán; en el marco del Aurelio Fest26 en el hotel Partenón Beach

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 17:59 -
  • Carlos Molina
En caminata exigen justicia para víctimas del accidente aéreo en Roatán

Las personas recorrieron la avenida San Isidro de La Ceiba portando imágenes de las 12 víctimas del trágico accidente en Roatán, durante el segundo día del Aurelio Fest 26.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlntida

En una emotiva jornada al ritmo de tambores y un firme llamado a la justicia, este miércoles se llevó a cabo el segundo día del Aurelio Fest 26, con una caminata por la justicia que movilizó a cientos de personas por las principales calles de La Ceiba, Atlántida.

El Aurelio Fest26 que inició ayer martes y finaliza el sábado 21, busca honrar la memoria del cantaute Aurelio Martínez y de las otras once víctimas del trágico accidente aéreo de Aerolíneas Lanhsa, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía el 17 de marzo de 2025.

La Plaza Central fue el punto de partida esta tarde del recorrido que transformó el dolor en un tributo vibrante. Los asistentes recorrieron la avenida San Isidro, portando pancartas con los rostros de quienes perdieron la vida en el siniestro, exigiendo respuestas y claridad sobre el suceso.

"Volví a nacer": El testimonio de Liliana Estrada, sobreviviente del vuelo de Lahnsa

El desfile avanzó por la Primera Calle con un destino simbólico, la antigua residencia de Aurelio Martínez en el barrio La Isla. El trayecto estuvo marcado por danzas tradicionales y el resonar de los tambores.

Parientes y amistades rindieron homenaje a Aurelio Martínez y los otros fallecidos el pasado 17 de marzo en el accidente aéreo de Roatán.

Parientes y amistades rindieron homenaje a Aurelio Martínez y los otros fallecidos el pasado 17 de marzo en el accidente aéreo de Roatán.

 (Foto: Cortesía )

Parada en la que fue casa de Aurelio

Al llegar al barrio La Isla el sentimiento de comunidad fue palpable frente a la que fue la casa del artista, un lugar que hoy se ha convertido en un altar de recuerdos para sus seguidores.

Para en horas de la noche y el resto de los días se tienen programados actos culturales y artísticos en las instalaciones del hotel Partenón, sede oficial del festival. Artistas locales e invitados especiales se unirán en un escenario frente al mar para celebrar el legado musical de Aurelio y la vida de sus compañeros de viaje.

CVR, motores y piezas clave podrían revelar causa de accidente en Roatán

"No solo marchamos para recordar, marchamos para que sus nombres no se olviden y para que la justicia sea tan clara como el mar que tanto amaron", expresó uno de los participantes del recorrido.

Por su parte, Junior Martínez, sobrino de Aurelio, manifestó que exigen "justicia esto no puede quedar en la impunidad, no tenemos información de la aerolínea sobre que pasó que es lo que pide la familia. El gobierno tiene que hacer algo", apuntó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias