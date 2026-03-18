Congreso Nacional impulsa nueva ley para pacientes renales

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión de Salud del Congreso Nacional dio este miércoles los primeros pasos para elaborar una ley enfocada en la atención de pacientes renales, tras un encuentro con miembros de la Fundación Luz y Vida (Funluvi) y la Asociación de Pacientes Renales de Honduras (Aprendeh). La reunión, presidida por el diputado nacionalista Roberto Cosenza, permitió escuchar de manera directa las necesidades de los pacientes y analizar los vacíos que presenta la normativa actual. La comisión busca crear un marco legal más sólido y adaptado a la realidad de quienes enfrentan esta enfermedad.

"Sostuvimos una reunión con dos de las organizaciones de los pacientes renales de nuestro país, en el cual conocimos las necesidades e inquietudes que tienen ellos conforme a la ley que ya se ha venido trabajando", señaló Cosenza.

Participación de pacientes y expertos

El proceso legislativo será participativo, incorporando tanto a las organizaciones de pacientes como a especialistas del área médica. Según explicó Cosenza, esta metodología busca combinar la experiencia de quienes viven día a día con la enfermedad y el conocimiento técnico que puedan aportar los profesionales de la salud. "Vamos a trabajar una nueva ley en equipo, una ley donde vamos a darle la participación a las diferentes organizaciones que ya están organizadas, también a la Asociación de Médicos Nefrólogos", destacó el congresista. Además, la iniciativa contempla actualizar los protocolos de tratamiento renal, incorporando avances médicos y nuevas alternativas terapéuticas que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Sistema público

La comisión también plantea la posibilidad de que la atención a pacientes renales se brinde progresivamente desde el sistema público de salud. Cosenza explicó que se busca que el Estado pueda ofrecer estos servicios de manera directa, en coordinación con la población y la Secretaría de Salud. "Nuestro objetivo es que en su momento se pueda brindar este servicio dentro de la institución pública como tal; es un proceso que vamos a trabajar junto a la población, junto a los pacientes renales y junto a la Secretaría de Salud", indicó. Desde el sector de pacientes, la apertura del Congreso fue valorada como un paso fundamental para impulsar cambios reales. Valeria Sequeira, integrante de Aprendeh, resaltó que la construcción de esta ley debe ser inclusiva y considerar la voz de quienes enfrentan la enfermedad diariamente. "Esa unión y esa articulación es la que necesitamos para que nosotros salgamos adelante. Necesitamos una ley renal que sea para todos", afirmó Sequeira.