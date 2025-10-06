El ministro de Interior de Venezuela advierte que "no hay bombas solo matachavistas"

Caracas

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió este lunes que "no hay bombas solo matachavistas", tras asegurar que un "pequeño grupo" en el país desea una invasión extranjera, sin mencionar a alguien en específico.

"No hay bombas solo matachavistas, no hay, no existen bombas solo matachavistas, las amenazas son contra el colectivo, contra el pueblo, contra el país", dijo el también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Sin embargo, en la rueda de prensa semanal de la formación chavista, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello expresó que "se van a quedar con las ganas" aquellos que, dijo, están "todavía deseando que haya una invasión" en el país suramericano."Venezuela va a seguir en paz", agregó.

El número dos del chavismo hizo estas declaraciones en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe que Washington defiende como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, un argumento que rechaza Caracas, que denuncia que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

Este lunes, decenas de simpatizantes chavistas y autoridades marcharon en Caracas hacia la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Venezuela para exigir al organismo multilateral que haga respetar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, entre los que mencionaron el de "mantener la paz".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó recientemente al papa León XIV, a través de una carta, su "apoyo especial" para "consolidar la paz" de la nación, según informó este fin de semana el canciller, Yván Gil.

El domingo, el mandatario estadounidense, Donald Trump, sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.EFE