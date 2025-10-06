Fernando y Miguel, dos hondureños que perdieron la vida en accidentes en Estados Unidos

En las últimas horas se registró la muerte de dos ciudadanos hondureños en diferentes accidentes ocurridos en distintas ciudades de Estados Unidos.
Fernando Urrutia, mejor conocido como "Nando", murió tras un aparatoso accidente en la ciudad de Austin, en el estado de Texas.
Fernando era originario de Talanga, municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara. Su muerte provocó lamento y múltiples mensajes de luto en redes sociales.
Sobrinos de la víctima, consternados por la noticia, revelaron que su tío era muy querido en la comunidad y que su muerte cayó como “un balde de agua fría” para todos ellos.
De igual forma, el pasado 4 de octubre se registró la muerte del joven Miguel Mateo Murillo, quien perdió la vida luego de un accidente en motocicleta en Miami, Florida.
Miguel era originario del barrio El Calvario, municipio de Lepaera, departamento de Lempira.
La muerte de Miguel conmocionó a los habitantes del municipio de Lepaera, ya que sus padres son muy conocidos y apreciados en la comunidad.
"Mi pésame para su madre, Glenda Murillo. Era un buen joven”, comentó una conocida tras darse a conocer la noticia.
En sus redes sociales, Miguel mostraba ser amante del campo, los sombreros y los caballos.
Aún no se han revelado las causas del terrible accidente en motocicleta que acabó con la vida de Miguel Murillo.