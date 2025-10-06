  1. Inicio
Fernando y Miguel, dos hondureños que perdieron la vida en accidentes en Estados Unidos

Fernando Urrutia y Miguel Murillo murieron en diferentes accidentes en Estados Unidos; luto en Lempira y Santa Bárbara.

Fernando y Miguel, dos hondureños que perdieron la vida en accidentes en Estados Unidos
En las últimas horas se registró la muerte de dos ciudadanos hondureños en diferentes accidentes ocurridos en distintas ciudades de Estados Unidos.

 Foto: redes sociales
Fernando Urrutia, mejor conocido como "Nando", murió tras un aparatoso accidente en la ciudad de Austin, en el estado de Texas.

 Foto: redes sociales
Fernando era originario de Talanga, municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara. Su muerte provocó lamento y múltiples mensajes de luto en redes sociales.

 Foto: redes sociales
Sobrinos de la víctima, consternados por la noticia, revelaron que su tío era muy querido en la comunidad y que su muerte cayó como “un balde de agua fría” para todos ellos.

 Foto: redes sociales
De igual forma, el pasado 4 de octubre se registró la muerte del joven Miguel Mateo Murillo, quien perdió la vida luego de un accidente en motocicleta en Miami, Florida.

 Foto: redes sociales
Miguel era originario del barrio El Calvario, municipio de Lepaera, departamento de Lempira.

 Foto: redes sociales
La muerte de Miguel conmocionó a los habitantes del municipio de Lepaera, ya que sus padres son muy conocidos y apreciados en la comunidad.

 Foto: redes sociales
"Mi pésame para su madre, Glenda Murillo. Era un buen joven”, comentó una conocida tras darse a conocer la noticia.

 Foto: redes sociales
En sus redes sociales, Miguel mostraba ser amante del campo, los sombreros y los caballos.

 Foto: redes sociales
Aún no se han revelado las causas del terrible accidente en motocicleta que acabó con la vida de Miguel Murillo.

 Foto: redes sociales
