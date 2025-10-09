  1. Inicio
León XIV pide a líderes de Chicago proteger a los más vulnerables

El Papa expresó su agradecimiento a los líderes de sindicatos por "su acogida a los inmigrantes y refugiados".

El papa León XIV ha evitado pronunciarse sobre el despliegue de la Guardia Nacional en su natal Chicago.

Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV animó a líderes sindicales de su ciudad natal, Chicago (Estados Unidos), a proteger la dignidad humana de los más vulnerables, durante una audiencia este jueves en el Vaticano con una delegación de representantes del movimiento obrero local.

"Si bien reconozco que son necesarias políticas adecuadas para mantener la seguridad de las comunidades, les animo a que sigan abogando por que la sociedad respete la dignidad humana de los más vulnerables", expresó el pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana.

León XIV expresó su agradecimiento a los sindicatos por "su acogida a los inmigrantes y refugiados, especialmente por su apoyo a los bancos de alimentos y los refugios".

Asimismo, agradeció la colaboración de los sindicatos con la Iglesia: "Es alentador escuchar los avances que han logrado en ampliar la participación e inclusión de las minorías en el movimiento obrero a través de programas de aprendizaje y formación", añadió.

Trump pide cárcel para alcalde de Chicago por "no proteger a agentes de ICE"

En este sentido, también destacó que "su compromiso con la protección del medio ambiente, enseñando las habilidades necesarias para el desarrollo de energías renovables, no solo es encomiable sino también oportuno, dada la urgencia de cuidar nuestra casa común". EFE

