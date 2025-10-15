Hondureño fallece en accidente laboral en Charlotte antes de regresar en diciembre

Charlotte, Estados Unidos.

En las últimas horas se reportó la muerte de un hondureño en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, país al que había emigrado en busca de una mejor calidad de vida. Se trata de Melvin Cálix. La información que se conoce hasta el momento describe que Cálix habría fallecido al caer de un edificio donde laboraba, hecho que le causó la muerte de manera inmediata.

Melvin era originario de la comunidad de Las Camoteras, San Bartolo, en el municipio de La Unión, Lempira. En medios locales circuló una fotografía en la que se observa el cuerpo del hondureño tirado en el suelo y portando un chaleco de trabajo. Según sus familiares, Melvin pensaba regresar en diciembre a Honduras para volver a ver a su familia, luego de pasar una larga temporada lejos de su lugar de origen.