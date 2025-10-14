Fiscalía logra proceso contra hombre que no pagó pensión alimenticia por su hija

Francisco, Morazán

El requerimiento fiscal presentado por la Fep-Niñez señala a Valladares Lorenzana como presunto responsable de los delitos de incumplimiento del deber de asistencia y sustento, en perjuicio de una menor de edad, y de desobediencia, en perjuicio de la administración pública.

Por la presunta comisión de dos delitos en perjuicio de una menor de edad y de la administración pública, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (Fep-Niñez) obtuvo auto de formal procesamiento, con medidas distintas a la prisión preventiva, contra Carlos Geovany Valladares Lorenzana.

Según la investigación, el imputado mantuvo una relación sentimental con una mujer, quien al informarle sobre su embarazo, él se negó a reconocer a su hija.

Ante esta situación, la madre de la niña interpuso una demanda de reconocimiento forzoso de paternidad ante el Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, obteniendo una sentencia favorable.

Pese a la resolución judicial, el encausado no cumplió con el pago de la pensión alimenticia, por lo que fue inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que motivó la actuación del Ministerio Público para la presentación del requerimiento fiscal correspondiente.

El artículo 288 del Código Penal de Honduras establece penas de prisión y prestación de servicios a la comunidad para quienes incumplan con el deber de asistencia y sustento.

Asimismo, el artículo 572 dispone sanciones de cárcel de seis meses a dos años para quienes desobedezcan gravemente a la autoridad o a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.