Así era Joselin Gavarrete, joven asesinada en Lempira; hace tres meses volvió de Texas

Josselin Lindalma Gavarrete López fue asesinada en una pulpería de Gracias, Lempira. Vivió siete años en Texas y deja una hija menor de edad

1 de 18

Fotos en vida de Joselin Gavarrete, una joven madre que fue asesinada en Gracias, Lempira la mañana de este martes 14 de octubre.
2 de 18

La muerte de esta joven madre de 28 años ha enlutado a la comunidad de Villami en Gracias, Lempira, en donde sus vecinos y amigos están consternados por su muerte.
3 de 18

Joselin había vivido los últimos siete años en Estados Unidos en donde radica su esposo y su única hija.
4 de 18

En sus redes sociales, Joselin es muy activa y en ellas se puede ver que era una mujer muy trabajadora.
5 de 18

Estando en Estados Unidos, Joselin trabajaba la tabla yeso, una labor pesada, pero que cada día le abre las puertas a más mujeres.
6 de 18

El informe preliminar indica que Joselin fue asesinada cuando acababan de abrir una pulpería en la aldea Villami.
7 de 18

Aunque no se han precisado los datos, se sabe que un sujeto llegó al lugar y disparo contra la dama de 28 años.
8 de 18

El padre de la víctima, don Andrés Gavarrete, pidió justicia y exigió acciones concretas a las autoridades.
9 de 18

“Que se pongan a trabajar, que hagan algo porque hay mucha delincuencia. Que dejen vivir y trabajar a la gente buena y procedan con esos delincuentes que andan en la calle”, expresó conmovido.
10 de 18

Su amiga Gloria Villanueva relató que todo ocurrió cuando apenas abrían el negocio. “Veníamos abriendo el negocio, íbamos a tomar café cuando vino un hombre... solo entró, pero no lo vimos”, declaró a medios locales.
11 de 18

Al interior de esta pulpería quedó el cuerpo de Joselin.
12 de 18

El papá confirmó Joselin se había quedado a dormir en la casa y que en la mañana se fue al negocio de la familia.
13 de 18

"La raíz del problema no lo sabemos, ellos vieron la camioneta y a lo mejor ya la tenían vigilada", detalló el papá de la infortunada.
14 de 18

La madre de Joselin ha pedido a las autoridades investigar su muerte.
15 de 18

Los padres de Joselin aseguran que ella no tenía enemigos. "Ella siempre venía al negocio, era una muchacha muy buena", aseveró.
16 de 18

"Es una gran lástima perder seres humanos como ella; lo poco que la traté fue muy especial estuvo con nosotros ayudándonos a pintar el hospital una muchacha llena de vida y planes y sobre todo dispuesta a aportar algo bueno a la sociedad muy caritativa descanse en paz hermosa y sabemos que si abra justicia ", reveló Wendy Ferrera.
17 de 18

Mario Mejía opinó que "la persona enojada desde el momento que comete un delito así es porque el diablo gobierna su vida".
18 de 18

"Mi hija no era mala, todo el mundo la conocía. Pedimos a las autoridades que investiguen", cerró diciendo la mamá de Joselin.
