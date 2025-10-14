Madre permanecerá presa por vender a su hija en San Pedro Sula

Un Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió este martes mantener en prisión a María Lucinda Miguel Velásquez. A ella se le supone responsable del delito de trata de personas en su modalidad de venta, en perjuicio de su hija biológica.
La jueza del caso dictó auto formal de procesamiento y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que existen suficientes indicios de responsabilidad penal.
De acuerdo con las investigaciones, el compañero de hogar de María Lucinda, quien además era padrastro de la menor, también habría participado en el hecho. Ambos recibieron 6,000 lempiras a cambio de entregar a la víctima a una pareja que administraba una cantina, agregan las investigaciones.
María Lucinda fue capturada el pasado 9 de octubre de este año en Nueva Frontera, Santa Bárbara. Luego, el 27 de mayo, en Audiencia Inicial le decretaron la misma medida cautelar a Kelvin Adonay Castillo (trata de personas en su modalidad de venta y violación agravada en concurso real), a Salvador Cruz Silva y Beatriz Puerto Ortíz (ambos por trata de personas). Además, el Poder Judicial vinculó a Cruz Silva con otras agresiones sexuales agravadas, según su comunicado.