Madre permanecerá presa por vender a su hija en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió este martes mantener en prisión a María Lucinda Miguel Velásquez. A ella se le supone responsable del delito de trata de personas en su modalidad de venta, en perjuicio de su hija biológica.

La jueza del caso dictó auto formal de procesamiento y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que existen suficientes indicios de responsabilidad penal.