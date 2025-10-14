Condenan a hermanos por homicidio en Danlí: uno cumplirá más de once años y el otro siete

Danlí, El Paraíso

El Ministerio Público , a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), logró una condena de 11 años y 3 meses de prisión contra Wiliams Aaron Segura Sosa , declarado autor del homicidio. Mientras tanto, su hermano Dany Antonio Segura Sosa recibió 7 años y 6 meses como cómplice.

Dos hermanos fueron sentenciados por el asesinato de Ángel de Jesús Castillo Andrade , ocurrido en enero de 2024 en la colonia El Paisaje de Danlí.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen fue reportado el 10 de enero de 2024, cuando los vecinos alertaron a la Policía Nacional sobre varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los agentes hallaron sin vida a Castillo Andrade y notificaron a la Fiscalía de Turno para las diligencias correspondientes.

Ambos hermanos tenían orden de captura emitida el 29 de enero de 2025 por el Juzgado de Letras Seccional de Danlí, la cual fue ejecutada por la Unidad Departamental de Policía N.º 7 (UDEP-7).

Tras aceptar los cargos en un juicio por procedimiento abreviado, los Segura Sosa fueron enviados al centro penal, donde cumplirán las penas impuestas, detalla el Ministerio Público.