Hallan sin vida a Yahir, niño que fue arrastrado por crecida en Intibucá

El niño Nery Yahir Sierra Rodríguez, de 10 años de edad, quien había desaparecido desde el pasado viernes, fue encontrado sin vida en las últimas horas en Jesús de Otoro, Intibucá. El pequeño fue arrastrado por la crecida del río Grande en el municipio de Masaguara cuando se encontraba a la orilla del afluente recolectando agua para su hogar.

Equipos de rescate de los Bomberos, Policía y Fuerzas Armadas realizaron labores de búsqueda por al menos 72 horas, logrando ayer por la tarde, recuperar el cuerpo del menor. Los miembros de socorro indicaron que el cuerpo de Yahir estaba flotando en el agua, por lo que procedieron a sacarlo y llevarlo a la orilla del río.



A la escena del hallazgo llegaron parientes del pequeño, quienes entre lágrimas lamentaron el trágico final de Nery Yahir.

Similitud con el caso de Dylan y Josué

La muerte de este niño ocurrió en las mismas circunstancias en las que fallecieron los pequeños Dylan Fúnez y Josué Fúnez en la colonia Cantarero López de Tegucigalpa. Los pequeños regresaban de la escuela el viernes por la tarde e intentaban cruzar una quebrada cuando fueron arrastrados por la corriente. Ambos cuerpos fueron encontrados el sábado.

Alertas por lluvias en Honduras