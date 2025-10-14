Copeco pronostica más lluvias este martes 14 de octubre en Honduras

TEGUCIGALPA

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), una vaguada en superficie asociada a la circulación de vientos de un sistema de baja presión, ubicado en el mar Caribe frente a las costas de Honduras, estará interactuando con un disturbio tropical en el océano Pacífico.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó que este martes, 14 de octubre de 2025, Honduras continuará bajo la influencia de condiciones atmosféricas inestables debido a la interacción de varios sistemas climáticos.

Esta combinación de fenómenos generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad, acompañados de tormentas eléctricas aisladas, especialmente sobre las regiones occidental, sur, oriental y centro del país.

En las regiones norte e insular, las precipitaciones se presentarán de manera débil y dispersa, sin embargo, Copeco mantiene un monitoreo constante ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles desbordamientos de quebradas, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas en ríos y zonas vulnerables.

Asimismo, se aconseja a los conductores manejar con precaución por la reducción de visibilidad y pavimento mojado, y a las comunidades en zonas montañosas estar atentas a los boletines oficiales emitidos por Copeco.

El ente de prevención recordó que el país se encuentra en la fase final de la temporada ciclónica, por lo que es común la formación de sistemas tropicales tanto en el Caribe como en el Pacífico, capaces de influir en las condiciones del clima en Honduras.