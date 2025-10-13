Extienden por 24 horas la alerta roja en cuatro departamentos de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

El Gobierno de Honduras declaró este lunes "estado de emergencia" en cuatro departamentos del país, tres de ellos fronterizos con El Salvador, debido al temporal lluvioso que, en dos semanas, ha dejado al menos once personas muertas, más de 10.000 afectadas y daños materiales.

El "estado de emergencia" regirá durante 45 días, según la ordenanza publicada en el diario oficial La Gaceta.

Además, el Gobierno que preside Xiomara Castro ordenó que en Tegucigalpa los empleados del sector público retomen el teletrabajo, atendiendo una solicitud del alcalde de la capital Jorge Aldana, orientada a resolver el problema del tráfico en la ciudad, en la que circulan alrededor de un millón de vehículos, incluidas motocicletas.

Los departamentos en "estado de emergencia" son La Paz, Intibucá y Lempira, en el oeste del país. Se suma Francisco Morazán, centro, donde se localiza Tegucigalpa, una ciudad altamente vulnerable que está cruzada por fallas geológicas, ríos y quebradas.