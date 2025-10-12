Niño desaparece tras ser arrastrado por la corriente de un río en Intibucá

Intibucá, Honduras

Un niño identificado como Yahir, de 10 años, permanece desaparecido desde la tarde del viernes 10 de octubre, luego de ser arrastrado por la corriente del río Grande de Otoro, en la comunidad de Masaguara, departamento de Intibucá, al suroccidente de Honduras. Según información brindada por el subcomisionado de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Darwin Flores, los equipos de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos y de Copeco continúan trabajando de forma ininterrumpida en la zona conocida como La Canasta, donde se presume que el menor pudo haber sido llevado por la corriente.

“Según información preliminar que tenemos, ellos se trasladaron desde la comunidad de Arada, Masaguara, a hacer una visita y al parecer estaba jugando con sus hermanitos a orilla del río”, explicó el subcomisionado Flores en declaraciones brindadas a Lenca Televisión. Las autoridades locales informaron que las fuertes lluvias registradas en los últimos días, producto de la influencia de una vaguada sobre el territorio nacional, han provocado el crecimiento repentino de ríos y quebradas en varios sectores de esta región del país. Copeco reiteró el llamado a la población para no acercarse a ríos ni cruzar corrientes de agua, especialmente en zonas donde persisten las lluvias, y recordó que el departamento de Intibucá se encuentra bajo alerta roja por las condiciones inestables que continúan afectando la región. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.