Trágico final de Josué y Dylan: venían de la escuela cuando fueron arrastrados por crecida

La noche del pasado viernes 10 de octubre dos niños fueron arrastrados por la crecida de una quebrada en la colonia Cantarero López de Tegucigalpa.
Josué Herrera Funes y su primo Dylan Andrés Funes regresaban de la escuela cuando intentaron cruzar la quebrada, cuya corriente creció debido a las lluvias en la capital.
Los menores cayeron al agua y fueron arrastrados; los familiares alertaron a las autoridades que iniciaron desde el viernes las labores de búsqueda, pero fue hasta la mañana del sábado que se confirmó lo peor.
El primer menor, de doce años, fue hallado a primeras de ayer en un muro de piedra a orillas de una quebrada en el barrio 1 de Diciembre, según informó a los periodistas un oficial del Cuerpo de Bomberos.
En una escena desgarradora, la madre llegó al lugar del hallazgo para reconocer el cuerpo de su pequeño, el cual fue trasladado a la morgue capitalina.
En horas de la tarde del sábado, el Cuerpo de Bomberos recuperó el cadáver de Dylan Funes, de 8 años de edad.
Los restos del pequeño fueron encontrados en el sector de Cantarranas, un pueblo situado a unos 35 kilómetros de Tegucigalpa.
La tragedia de estos dos menores ha conmocionado al país e hizo recordar el reciente caso del pequeño Elvis Eliú Bautista y del inspector policial Kevin Pérez, quienes fallecieron en circunstancias similares el pasado 14 de septiembre en San Pedro Sula. Cabe mencionar que el cuerpo de Elvis nunca fue encontrado.
Las lluvias que afectan a Honduras desde hace dos semanas han dejado al menos nueve personas muertas y más de 10,000 afectadas. En las últimas horas, también se reportó la desaparición de un niño de 10 años en Masaguara, Jesús de Otoro, Intibucá. El menor no ha sido encontrado.
En Cantarranas, Francisco Morazán, se reportó la muerte de Onán Galindo, de 26 años, quien fue arrastrado por la corriente de una quebrada en la aldea San José. Lo hallaron el sábado en la aldea Pajarillos, en ese mismo municipio.
Copeco elevó a alerta roja a los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las fuertes lluvias provocadas por la influencia de la vaguada que mantiene condiciones lluviosas en el país.
El organismo de prevención informó además que se extiende la alerta amarilla para los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque.
Asimismo, se mantiene la alerta verde en El Paraíso, Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho. Las alertas entraron en vigencia ayer sábado a las 2:00 pm y se extenderán por 24 horas, finalizando este domingo.