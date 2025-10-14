Recapturan a miembro de "Los Olanchanos" en Tegucigalpa

Roger Neptaly Moncada Gálvez, supuesto miembro de la banda "Los Olanchanos" fue recapturado en un operativo realizado por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) en posesión de cuatro kilos de supuesta cocaína en Tegucigalpa.
Moncada Gálvez había sido capturado el 22 de agosto junto a cinco integrantes más de la banda "Los Olanchanos" en la colonia Cerro Grande de la capital; sin embargo, según la información brindada por el Ministerio Público, fueron beneficiados con medidas de excarcelación.
El Ministerio Público dijo referente a esta situación que "con extrañeza recibe el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir las decisiones de un juez de favorecer con medidas sustitutivas de la prisión a varios integrantes de la banda criminal denominada 'Los Olanchanos'".
"Esta situación que devela lo erróneo de resoluciones a favor de personas que integran grupos criminales acusados por delitos graves, sin validar la pretensión del MP de mantener a estos imputados bajo prisión preventiva", dijo el MP.
Añadió que, tras recuperar su libertad, Roger Neptaly Moncada Gálvez continuó realizando actividades ilícitas de tráfico de drogas, por ende, fue capturado nuevamente en un operativo realizado el 11 de octubre por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).