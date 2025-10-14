Recapturan a miembro de "Los Olanchanos" en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Roger Neptaly Moncada Gálvez, supuesto miembro de la banda "Los Olanchanos" fue recapturado en un operativo realizado por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) en posesión de cuatro kilos de supuesta cocaína en Tegucigalpa.

Moncada Gálvez había sido capturado el 22 de agosto junto a cinco integrantes más de la banda "Los Olanchanos" en la colonia Cerro Grande de la capital; sin embargo, según la información brindada por el Ministerio Público, fueron beneficiados con medidas de excarcelación.