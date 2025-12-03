  1. Inicio
Impactante: Declaran muerte cerebral de entrenador Santiago Fredes; dejó su último mensaje

El exfutbolista y ahora entrenador había sido diagnosticado con una grave enfermedad; murió con apenas 354 años de edad.

Luto en el fútbol de la Argentina tras la muerte de famoso entrenador.

El fútbol argentino quedó inmerso en una profunda conmoción luego de que decretaran la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, entrenador y símbolo del Club Luján.

El DT, a quien apodaban “El Pulga”, tenía 35 años de edad y había estado internado los últimos días.
Antes de ser director técnico, Fredes había tenido una carrera como futbolista con pasos por equipos como Flandria, CADU (Zárate), Excursionistas y Luján.
Luego de tres ciclos como mediocampista, se retiró y empezó su carrera como entrenador en el club Luján, con pasos por infantiles e inferiores hasta llegar a la primera.
El 25 de octubre, Luján había anunciado la renovación del contrato de Fredes a través de un emotivo video. “Vamos a ir por una nueva ilusión para devolverle al club lo que está buscando y el salto de categoría que necesitamos”, se ilusionaba el DT.
El club Luján informó el 24 de noviembre pasado que su entrenador Fredes había sido internado “debido a un tema de salud”. Días más tarde, afirmaron que estaba “atravesando una situación delicada, recibiendo la atención correspondiente en base al diagnóstico médico”.
Lamentablemente, el equipo Luján informó de que el técnico fue declarado con muerte cerebral.
“El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral”, expresó la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Santiago Fredes, exfutbolista y director técnico argentino del club Luján, falleció a los 35 años tras sufrir el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune grave, por la cual estaba internado desde hace una semana.
El síndrome de Guillain-Barré es una afección neurológica rara en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca los nervios, lo que resulta en síntomas iniciales como debilidad y hormigueo en las manos y los pies. Según la Clínica Mayo, estas sensaciones pueden diseminarse rápidamente, derivando en debilidad grave, entumecimiento o incluso parálisis. La causa exacta de esta enfermedad es desconocida, aunque se observaron que dos tercios de las personas afectadas presentan síntomas de una infección previa, como una respiratoria.
Santiago estaba casado y tenía una hija de 1 año. “El Pulga”, como lo llamaban, era un referente en el Club Luján. Fue despedido por sus colegas a través de las redes sociales, donde detallaron su importante carrera en la institución y destacaron su calidad humana.
Su última publicación en redes sociales fue en Instagram y estuvo dedicada a un logro de las divisiones infantiles de Luján. “Categoría 2014 campeón 2025 Infantiles AFA – Torneo César Luis Menotti. Una categoría que se formó un año antes de competir oficialmente y que creció con responsabilidad, acompañamiento de sus padres y mucho sentido de pertenencia”, escribió Fredes el pasado 7 de noviembre junto a un video de los chicos festejando. Además, felicitó a los entrenadores y a todo el cuerpo de trabajo de las infantiles.
La noticia sobre la salud del DT de 35 años se conoció en las últimas horas y golpeó al deporte argentino.
El impacto por la noticia de la muerte cerebral de Santiago Fredes se extendió rápidamente entre los clubes y referentes del fútbol argentino, generando una ola de mensajes de pesar y reconocimiento a la figura del entrenador y ex jugador de Club Luján
El comunicado del club Luján en la que informó sobre la muerte de su entrenador Santiago Fredes.
