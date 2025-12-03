Impactante: Declaran muerte cerebral de entrenador Santiago Fredes; dejó su último mensaje

Su última publicación en redes sociales fue en Instagram y estuvo dedicada a un logro de las divisiones infantiles de Luján. “Categoría 2014 campeón 2025 Infantiles AFA – Torneo César Luis Menotti. Una categoría que se formó un año antes de competir oficialmente y que creció con responsabilidad, acompañamiento de sus padres y mucho sentido de pertenencia”, escribió Fredes el pasado 7 de noviembre junto a un video de los chicos festejando. Además, felicitó a los entrenadores y a todo el cuerpo de trabajo de las infantiles.