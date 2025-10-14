Matan a balazos en Lempira a joven recién deportada

Gracias, Lempira.

La hondureña Josselin Lindalma Gavarrete López, de 28 años, fue asesinada la mañana de este martes 14 de octubre dentro de una pulpería en la comunidad de Villami, municipio de Gracias, Lempira, al occidente de Honduras. De acuerdo con los informes preliminares, la joven presentaba múltiples impactos de bala, aunque las autoridades aún no han determinado las causas ni el móvil del crimen.

Familiares y amigos informaron que Josselin había regresado recientemente de Estados Unidos, donde reside su esposo, y que deja una hija de 7 años. Su amiga Gloria Villanueva relató que todo ocurrió cuando apenas abrían el negocio. “Veníamos abriendo el negocio, íbamos a tomar café cuando vino un hombre... solo entró, pero no lo vimos”, declaró a medios locales.