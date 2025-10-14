Culpable hombre por grave delito contra joven con Síndrome de Down

Tegucigalpa.

En juicio oral y público fue declarado culpable Miguel Enrique Sánchez Banegas por el delito de violación agravada contra una joven con síndrome de Down. De acuerdo con las autoridades, el individuo abusó sexualmente de la víctima en más de dos ocasiones, aprovechando momentos en los que ella se encontraba sola en su vivienda; además, añadieron que ella jugaba frecuentemente con los hijos del agresor.

Según la información presentada por el Ministerio Público, después de cometer el delito, Sánchez Banegas la amenazaba para que guardara silencio; sin embargo, cuando los familiares de la víctima se percataron de la situación denunciaron el hecho ante las autoridades correspondientes. Debido a que la víctima es una persona en condición de vulnerabilidad por su género y su discapacidad, el Tribunal de Sentencia encontró responsable a Miguel Enrique Sánchez Banegas, declarándolo culpable del delito de violación agravada.