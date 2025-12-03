  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional

Estas candidatas no solo convencieron a los hondureños con sus propuestas, sino que también destacaron por su belleza.

Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
1 de 12

Tras la jornada electoral del domingo 30 de noviembre de 2025, estas mujeres ocuparán un curul en el Congreso Nacional, donde participarán en la toma de decisiones y en la elaboración de leyes que marcarán el rumbo del país durante los próximos cuatro años.
Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
2 de 12

Kritza Pérez es la mujer más apoyada por Libre en Francisco Morazán.
Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
3 de 12

Gloria Yasmin Meza Erazo, del Partido Liberal, en el departamento de Cortés.
Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
4 de 12

Daysi María Andonie López, del Partido Nacional, en el departamento de Cortés.
Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
5 de 12

Dunia Yadira Jiménez Aguilar, de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Cortés.
Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
6 de 12

Scherly Arriaga, de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Cortés.
Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
7 de 12

Iroshka Elvir Flores, del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.
Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
8 de 12

Saraí Espinal, del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.
Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
9 de 12

María José Sosa Rosales, del Partido Nacional, por el departamento de Francisco Morazán.
Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
10 de 12

Lucy Guerrero, de Libertad y Refundación (Libre), en el departamento de Francisco Morazán.

Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
11 de 12

Clara Lopez, de Libertad y Refundación (Libre), en el departamento de Francisco Morazán.

Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional
12 de 12

Alia Kafaty, del Partido Liberal, en el departamento de Francisco Morazán.
Cargar más fotos