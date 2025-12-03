Las mujeres más guapas que integrarán el Congreso Nacional

Tras la jornada electoral del domingo 30 de noviembre de 2025, estas mujeres ocuparán un curul en el Congreso Nacional, donde participarán en la toma de decisiones y en la elaboración de leyes que marcarán el rumbo del país durante los próximos cuatro años.
Kritza Pérez es la mujer más apoyada por Libre en Francisco Morazán.
Gloria Yasmin Meza Erazo, del Partido Liberal, en el departamento de Cortés.
Daysi María Andonie López, del Partido Nacional, en el departamento de Cortés.
Dunia Yadira Jiménez Aguilar, de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Cortés.
Scherly Arriaga, de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Cortés.
Iroshka Elvir Flores, del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.
Saraí Espinal, del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.
María José Sosa Rosales, del Partido Nacional, por el departamento de Francisco Morazán.
Lucy Guerrero, de Libertad y Refundación (Libre), en el departamento de Francisco Morazán.
Clara Lopez, de Libertad y Refundación (Libre), en el departamento de Francisco Morazán.
Alia Kafaty, del Partido Liberal, en el departamento de Francisco Morazán.