Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar

Con más del 79 % de las actas revisadas, el candidato del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, continúa en primer lugar en el escrutinio preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), una tendencia que se mantiene desde la tarde del 2 de diciembre.
Según los datos actualizados, el candidato del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, lidera con el 40,28 % (1,021,302 votos). En segundo lugar se ubica Nasry Juan Asfura Zablah, del Partido Nacional, con el 39,62 % (1,004,613 votos). La diferencia entre ambos aspirantes es de 16,689 votos.
En tercera posición aparece Rixi Ramona Moncada Godoy, del Partido Libertad y Refundación, con el 19,02 % (482,296 votos).
En los primeros cortes oficiales, Asfura llevaba una ligera ventaja; sin embargo, el avance en la revisión de nuevas actas modificó la tendencia. Desde el 2 de diciembre en horas de la tarde, Nasralla consolidó el liderazgo y, durante la madrugada, superó el millón de votos a su favor.
El proceso electoral, celebrado el 30 de noviembre, convocó a más de seis millones de hondureños habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, cuyo mandato finalizará el 27 de enero de 2026.
Además de la fórmula presidencial, los votantes eligieron a tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.
La creciente ventaja de Nasralla ha generado celebraciones entre sectores liberales y entre parte de la población que ha manifestado su apoyo al candidato.
En contraste, la bancada del Partido Nacional declaró que esperará el resultado final del CNE, manteniendo “la confianza en lo que pueda suceder en los próximos cortes”, según expresaron voceros de la institución política.
Salvador Nasralla compite por cuarta ocasión consecutiva por alcanzar la Presidencia de la República.
La campaña de Nasralla se apoya en un mensaje centrado en la lucha contra la corrupción, un discurso que le ha permitido sostener un respaldo ciudadano significativo desde su primera participación electoral en 2013.
La posible victoria de Nasralla tendría un significado histórico para el Partido Liberal, que lleva 16 años fuera del poder. Su llegada a esta agrupación se produjo en 2024, tras renunciar como designado presidencial del actual Gobierno de Xiomara Castro por discrepancias internas. La adhesión de Nasralla revitalizó al debilitado liberalismo, que ahora disputa voto a voto el liderazgo de la elección.
Salvador Alejandro César Nasralla Salum nació el 30 de enero de 1953 en Tegucigalpa. Es ingeniero civil, aunque su nombre es ampliamente reconocido por su carrera televisiva.
Desde su juventud se vinculó a los medios de comunicación y se consolidó como una de las figuras más visibles de la televisión hondureña, especialmente en programas deportivos que dirige desde hace más de cuatro décadas. También ha ejercido como maestro de ceremonias en certámenes de belleza y eventos sociales.