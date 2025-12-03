Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar

La posible victoria de Nasralla tendría un significado histórico para el Partido Liberal, que lleva 16 años fuera del poder. Su llegada a esta agrupación se produjo en 2024, tras renunciar como designado presidencial del actual Gobierno de Xiomara Castro por discrepancias internas. La adhesión de Nasralla revitalizó al debilitado liberalismo, que ahora disputa voto a voto el liderazgo de la elección.