Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar

Salvador Nasralla sigue en el primer lugar del escrutinio del CNE, con una ventaja de 16.689 votos sobre Nasry Asfura.

Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
1 de 14

Con más del 79 % de las actas revisadas, el candidato del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, continúa en primer lugar en el escrutinio preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), una tendencia que se mantiene desde la tarde del 2 de diciembre.

 Fotos: LA PRENSA
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
2 de 14

Según los datos actualizados, el candidato del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, lidera con el 40,28 % (1,021,302 votos). En segundo lugar se ubica Nasry Juan Asfura Zablah, del Partido Nacional, con el 39,62 % (1,004,613 votos). La diferencia entre ambos aspirantes es de 16,689 votos.

 Gustavo Amador / EFE
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
3 de 14

En tercera posición aparece Rixi Ramona Moncada Godoy, del Partido Libertad y Refundación, con el 19,02 % (482,296 votos).
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
4 de 14

En los primeros cortes oficiales, Asfura llevaba una ligera ventaja; sin embargo, el avance en la revisión de nuevas actas modificó la tendencia. Desde el 2 de diciembre en horas de la tarde, Nasralla consolidó el liderazgo y, durante la madrugada, superó el millón de votos a su favor.
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
5 de 14

En los primeros cortes oficiales, Asfura llevaba una ligera ventaja; sin embargo, el avance en la revisión de nuevas actas modificó la tendencia. Desde el 2 de diciembre en horas de la tarde, Nasralla consolidó el liderazgo y, durante la madrugada, superó el millón de votos a su favor.
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
6 de 14

El proceso electoral, celebrado el 30 de noviembre, convocó a más de seis millones de hondureños habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, cuyo mandato finalizará el 27 de enero de 2026.

Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
7 de 14

Además de la fórmula presidencial, los votantes eligieron a tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
8 de 14

La creciente ventaja de Nasralla ha generado celebraciones entre sectores liberales y entre parte de la población que ha manifestado su apoyo al candidato.

Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
9 de 14

En contraste, la bancada del Partido Nacional declaró que esperará el resultado final del CNE, manteniendo “la confianza en lo que pueda suceder en los próximos cortes”, según expresaron voceros de la institución política.
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
10 de 14

Salvador Nasralla compite por cuarta ocasión consecutiva por alcanzar la Presidencia de la República.
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
11 de 14

La campaña de Nasralla se apoya en un mensaje centrado en la lucha contra la corrupción, un discurso que le ha permitido sostener un respaldo ciudadano significativo desde su primera participación electoral en 2013.
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
12 de 14

La posible victoria de Nasralla tendría un significado histórico para el Partido Liberal, que lleva 16 años fuera del poder. Su llegada a esta agrupación se produjo en 2024, tras renunciar como designado presidencial del actual Gobierno de Xiomara Castro por discrepancias internas. La adhesión de Nasralla revitalizó al debilitado liberalismo, que ahora disputa voto a voto el liderazgo de la elección.
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
13 de 14

Salvador Alejandro César Nasralla Salum nació el 30 de enero de 1953 en Tegucigalpa. Es ingeniero civil, aunque su nombre es ampliamente reconocido por su carrera televisiva.
Con más del 79 % de actas revisadas, Salvador Nasralla se mantiene en primer lugar
14 de 14

Desde su juventud se vinculó a los medios de comunicación y se consolidó como una de las figuras más visibles de la televisión hondureña, especialmente en programas deportivos que dirige desde hace más de cuatro décadas. También ha ejercido como maestro de ceremonias en certámenes de belleza y eventos sociales.
