Misa de cuerpo presente por don Emilio Larach en la Basílica de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.

En compañía de sus familiares, amistades y conocidos, se realizó este miércoles la misa de cuerpo presente en honor a don Emilio Larach, en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa. Posteriormente se realizará el sepelio en Jardines de Paz Suyapa.

En la Basílica hubo coronas, flores, oraciones por el eterno descanso y muestras de afecto hacia quien en vida fue reconocido como un hombre visionario, disciplinado y profundamente comprometido con el desarrollo del país.

La misa de cuerpo presente reunió a figuras del ámbito empresarial y comunitario, quienes resaltaron la sencillez y generosidad que caracterizaron a Larach en su vida personal y profesional.

Ruth Marie Canahuati, directora de Captación de Audiencias en Grupo Opsa/Revista Estrategia & Negocios, y Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo Opsa, casa editora de LA PRENSA, acudieron al último adiós.