Misa de cuerpo presente por don Emilio Larach en la Basílica de Suyapa

En compañía de sus familiares, amistades y conocidos, se realizó este miércoles la misa de cuerpo presente en honor a don Emilio Larach, en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa. Posteriormente se realizará el sepelio en Jardines de Paz Suyapa.
En la Basílica hubo coronas, flores, oraciones por el eterno descanso y muestras de afecto hacia quien en vida fue reconocido como un hombre visionario, disciplinado y profundamente comprometido con el desarrollo del país.
La misa de cuerpo presente reunió a figuras del ámbito empresarial y comunitario, quienes resaltaron la sencillez y generosidad que caracterizaron a Larach en su vida personal y profesional.
Ruth Marie Canahuati, directora de Captación de Audiencias en Grupo Opsa/Revista Estrategia & Negocios, y Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo Opsa, casa editora de LA PRENSA, acudieron al último adiós.
Don Emilio Larach, fundador de Larach & Cía. y pionero de la responsabilidad social corporativa, falleció la madrugada del martes 2 de diciembre a la edad 96 años tras permanecer varios días en el hospital.
Don Emilio Larach tuvo una vida marcada por el trabajo incansable, una visión empresarial que trascendió generaciones y un profundo compromiso con el desarrollo social de Honduras.
Se ganó a pulso el respeto de sus homólogos empresarios por su integridad, liderazgo, visión en los negocios, responsabilidad social y carácter afable.
Su legado no solo fue empresarial: a lo largo de su vida impulsó iniciativas de responsabilidad social, educación, obras comunitarias, viviendas para comunidades indígenas, cuidado ambiental, convirtiéndose en benefactor de sectores vulnerables.