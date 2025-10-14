Al centro penal de El Progreso mandan al papá de menor que murió en el Segundo Anillo

Héctor Eduardo García, quien conducía la motocicleta implicada en un accidente de tránsito en el que perdió la vida su hijo Jairo Isaac García, fue remitido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al Juzgado de Letras de lo Penal en San Pedro Sula, luego de que se confirmara su presunta responsabilidad en el hecho.