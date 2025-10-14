Al centro penal de El Progreso mandan al papá de menor que murió en el Segundo Anillo

Héctor Eduardo García, quien conducía la motocicleta implicada en un accidente de tránsito en el que perdió la vida su hijo Jairo Isaac García, fue remitido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al Juzgado de Letras de lo Penal en San Pedro Sula, luego de que se confirmara su presunta responsabilidad en el hecho.
De acuerdo con el informe oficial, el conductor, identificado como Héctor Eduardo García, habría realizado una maniobra imprudente al intentar adelantar un vehículo de carga pesada.
El motorista de la rastra, sin percatarse de la presencia de la motocicleta en su ángulo ciego, giró y la arrolló, provocando la tragedia, según informó el Ministerio Público.
El cuerpo de Jairo Isaac quedó en el eje trasero de esta rastra con placas salvadoreñas.
En audiencia de declaración de imputado, la Jueza de Letras Penal del Turno Extraordinario resolvió imponerle medidas cautelares sustitutivas.
Las medidas incluyen presentación periódica y prohibición de salir del país, al considerarlo sospechoso del delito de homicidio imprudente en perjuicio de su hijo.
Sin embargo, durante el proceso judicial se constató que García tenía una orden de captura vigente por delitos vinculados a acciones ilícitas contra la libertad sexual de menores, por lo que fue remitido al edificio judicial de la 33 calle de San Pedro Sula para continuar con el proceso correspondiente.
Posteriormente, en una nueva audiencia, la jueza determinó aplicarle la medida cautelar de detención judicial, al considerarlo presunto responsable de los delitos de violación especial y actos de lujuria agravados en perjuicio de una menor de edad (su hija).
Además, se ordenó la prueba anticipada en cámara Gesell, y la audiencia inicial fue programada para el viernes 17 de octubre a las 10:00 a.m.
Tomando en cuenta la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la posible interferencia con la víctima, la jueza dispuso que Héctor Eduardo García permanezca recluido en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, durante el período legal de seis días establecido para la etapa de investigación.