Conductor que provocó accidente de Omoa se defenderá en libertad; no tenía ni licencia

Según el informe preliminar de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), uno de los detenidos, Darlin Valentín Mejía Castro, quien conducía la camioneta, no portaba licencia de conducir al momento del siniestro. De acuerdo con el reporte oficial, este conductor deberá responder ante la justicia por los delitos de lesiones imprudentes, homicidio con dolo eventual y conducción temeraria, en perjuicio de siete personas.