Conductor que provocó accidente de Omoa se defenderá en libertad; no tenía ni licencia

La DNVT confirmó que Darlin Valentín Mejía Castro no portaba licencia para conducir. El conductor de la mototaxi también enfrentará proceso legal...

Las autoridades policiales confirmaron la detención de los dos conductores involucrados en el trágico accidente ocurrido en Omoa, que dejó como saldo la muerte de dos niños y varios heridos.
Según el informe preliminar de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), uno de los detenidos, Darlin Valentín Mejía Castro, quien conducía la camioneta, no portaba licencia de conducir al momento del siniestro. De acuerdo con el reporte oficial, este conductor deberá responder ante la justicia por los delitos de lesiones imprudentes, homicidio con dolo eventual y conducción temeraria, en perjuicio de siete personas.

La Jueza de Letras Seccional del Área Penal, a petición fiscal resolvió imponer la medida cautelar distinta a la detención judicial a Darlin Valentín Mejía Castro, al cual se le supone responsable del delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes en perjuicio de Daira Siloe López Serrano, Jeferson Sebastián Serrano Mejía (fallecidos ), cuatro menores de edad y Elder Alexer Velásquez Gonzáles (conductor de la mototaxi).
El segundo implicado en esta accidente es Elder Alexer Velásquez Gonzáles, de 57 años y quien manejaba la mototaxi.
Elder Alexer Velásquez Gonzáles deberá responder ante la autoridad judicial que ordenó la custodia a la policía, ya que se encuentra hospitalizado, en el momento que sea dado de alta, deberá ser puesto a la orden del juzgado.
Los dos menores muertos residían en la comunidad de San Marcos en Omoa, Cortés.
Una de las víctimas es Jeferson Sebastián Serrano Mejía, de 8 años, estudiante de tercer grado.
Daira Siloé López Serrano, de 9 años, fue la otra víctima del aparatoso accidente entre mototaxi y una camioneta en la comunidad de San Marcos en Omoa, Cortés.
Ambos menores eran primos y fallecieron a causa de las graves heridas sufridas tras el impacto.
El conductor de la camioneta quedó preso mientras que el conductor de la mototaxi, será puesto a la orden del juzgado cuando salga del hospital.
Testigos relataron que el conductor de la camioneta le quitó el derecho de vía a la mototaxi.
