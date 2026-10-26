EEUU da asilo a periodista nicaragüense Luis Galeano

San José. El periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano, muy crítico con el Gobierno de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibió asilo político por parte de Estados Unidos un mes después de haber permanecido más de una semana bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés). “El Gobierno de Estados Unidos otorgó asilo político a nuestro director y periodista Luis Galeano, quien ha continuado su labor informativa desde el exilio, manteniendo su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo independiente en Nicaragua”, informó a través de su plataforma Café con Voz. “Esta decisión representa un momento significativo en su trayectoria personal y profesional, marcado por los desafíos de ejercer el periodismo fuera de su país”, escribió la publicación.

Luis Manuel Chavarría Galeano, de 48 años y más conocido como Luis Galeano, es el director del programa de opinión y debate Café con Voz . Fue detenido el pasado 14 de septiembre en Orlando, en el centro de Florida (EE.UU.), mientras trabajaba como conductor de Uber. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras ello, fue trasladado a un centro de detención de migrantes que gestiona el Gobierno de Florida en el condado de Baker, en el norte del estado, y obtuvo su libertad bajo fianza tras permanecer detenido más de una semana bajo custodia del ICE. Mientras permaneció bajo custodia, recibió el respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de Reporteros Sin Fronteras —que a su vez pidió al Gobierno de España que protegiera al comunicador y evitara su deportación por el ICE a Nicaragua— y de organizaciones políticas, periodistas y opositores nicaragüenses en el exilio.