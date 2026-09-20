  1. Inicio
  2. · Mundo

Cae el descuartizador de Los Lobos: obligaba a sus víctimas a cavar sus tumbas

"Hemos capturado a un monstruo que secuestraba, apaleaba a sus víctimas, para luego hacerlas cavar su propia tumba y desmembrarlas y enterrarlas por partes.", dijo en un video el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 12:08 -
  • Agencia EFE
Cae el descuartizador de Los Lobos: obligaba a sus víctimas a cavar sus tumbas

En una contundente operación militar, el Ejército de Ecuador logró la captura de un peligroso criminal de nacionalidad venezolana, señalado por las autoridades de secuestrar, torturar y descuartizar a sus víctimas. Fotografías de redes sociales.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias