Cae el descuartizador de Los Lobos: obligaba a sus víctimas a cavar sus tumbas

En una contundente operación militar, el Ejército de Ecuador logró la captura de un peligroso criminal de nacionalidad venezolana, señalado por las autoridades de secuestrar, torturar y descuartizar a sus víctimas. Fotografías de redes sociales.
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