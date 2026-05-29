Destiny Nicole: familia exige aclarar misteriosa muerte de madre de tres hijos en Texas

Texas, Estados Unidos

La muerte de Destiny Nicole Berumen , una joven madre de 28 años en San Antonio, Texas , continúa rodeada de interrogantes que mantienen desesperada a toda su familia, la cual asegura no entender cómo terminó en una zona alejada de su hogar y en un lugar que, según afirman, ella no frecuentaba.

Destiny falleció la madrugada del 16 de mayo tras ser atropellada en la autopista US-281 South. Sin embargo, sus familiares recibieron la noticia hasta cuatro días después, cuando el médico forense se comunicó con su madre para informarle sobre el accidente.

La familia explicó que la joven vivía al norte de San Antonio, no tenía vehículo propio y desconocía el sector donde ocurrió la tragedia, ubicado a casi 50 minutos de su casa.

Según sus parientes, aquel día Destiny desayunó con un amigo, realizó compras en Walmart y Family Dollar y posteriormente abordó un autobús de VIA Metropolitan Transit a las 7:47 de la noche, según un recibo encontrado entre sus pertenencias.

Después de ese momento, la familia asegura que existe un vacío de casi cuatro horas sobre lo ocurrido. Además, revelaron que Destiny hizo una llamada telefónica apenas 21 minutos antes del atropellamiento, pero nunca obtuvo respuesta.

“Sabemos que alguien la recogió. Alguien estuvo con ella”, expresó Tina Cuevas, hermana de la víctima, quien insiste en que Destiny no sabía cómo llegar hasta esa zona y que la ruta del autobús no llegaba hasta el lugar donde murió.

La Oficina del Sheriff del condado de Bexar informó que no encontraron indicios de un crimen y que la autopsia no mostró lesiones adicionales que hicieran sospechar de un acto criminal, por lo que el caso fue cerrado.

No obstante, la familia cuestiona varios detalles de la investigación y asegura que todavía existen muchas dudas sobre las horas previas a la muerte de Destiny, incluyendo versiones de posibles testigos que mencionan otro vehículo involucrado.

Destiny Nicole Berumen dejó tres hijos pequeños. Mientras tanto, sus familiares continúan exigiendo respuestas y aseguran que no dejarán de buscar qué ocurrió realmente la noche en que perdió la vida.