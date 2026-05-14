Investigan como "tráfico humano" la muerte de siete migrantes en un tren en Texas

Laredo, Estados Unidos

Las autoridades en Estados Unidos están investigando como "tráfico humano" la muerte de siete migrantes que iban a bordo de un tren de carga en Texas. El brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está colaborando con las autoridades policiales locales en las pesquisas, según señaló a EFE un portavoz de la agencia. Seis de los fallecidos fueron encontrados por un empleado de la ferroviaria Union Pacific dentro de uno de los contenedores del tren en la ciudad fronteriza de Laredo.

El séptimo cadáver, por su parte, fue hallado en San Antonio, más de 250 kilómetros al norte de la frontera, cerca de las vías del tren. El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, indicó en una rueda de prensa esta semana que cree que las investigaciones apuntan a que los fallecidos formaban parte "de un mismo grupo" que subió al tren en Del Río, Texas, una ciudad que limita con el estado de Coahuila (México). Las puertas de los vagones de carga solo se pueden abrir desde afuera, indicó el funcionario, y cuando lo hacen disparan un sensor que se encendió en Del Río y en San Antonio, según relató Salazar.

Las autoridades no saben si un grupo de "coyotes o traficantes de personas" abrieron las puertas en San Antonio para dejar salir a más personas o para tirar el cadáver. Según relató Salazar, uno de los migrantes que falleció consiguió escribir a un familiar suyo en EE.UU. y alertarle que estaban en el vagón, que el calor adentro les estaba causando "problemas físicos".

Las víctimas de México y Honduras

Hasta ahora, las autoridades solo han identificado a una de las víctimas, el individuo encontrado en San Antonio, Nereo Aguilar García, de 49 años y originario de Durango, México, según confirmaron medios locales y un familiar en una colecta virtual para costear su funeral.