Hallan seis muertos en un vagón de carga en la frontera sur de Estados Unidos

Austin, Texas

Las autoridades de Laredo (Texas), una ciudad en la frontera sur de EE.UU., encontraron seis muertos dentro de un vagón de carga de un tren, según confirmó un portavoz de la policía local a EFE.

El Departamento de Policía de Laredo respondió en la tarde del domingo a una llamada de emergencia de un trabajador de un patio ferroviario que encontró los cuerpos.

Los agentes de policía y el personal de emergencia que acudieron a la llamada pudieron comprobar que los individuos habían fallecido.