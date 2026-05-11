Hallan seis muertos en un vagón de carga en la frontera sur de Estados Unidos

Las autoridades de Laredo (Texas), una ciudad en la frontera sur de EE.UU., encontraron seis muertos dentro de un vagón de carga de un tren, según confirmó un portavoz de la policía local a EFE.
El Departamento de Policía de Laredo respondió en la tarde del domingo a una llamada de emergencia de un trabajador de un patio ferroviario que encontró los cuerpos.
Los agentes de policía y el personal de emergencia que acudieron a la llamada pudieron comprobar que los individuos habían fallecido.
Las autoridades aún no han publicado la identidad de las personas que murieron, pero revelaron que se trata de 5 hombres y una mujer.
"Estamos esperando más detalles para notificar a las familias de las víctimas, aún no tenemos nacionalidades o los nombres", indicó a EFE José Espinoza, el oficial encargado de la información pública.
Las autoridades ya abrieron una investigación sobre el hecho y el médico forense del condado de Webb County realizará las autopsias para determinar la causa de las muertes.
Laredo, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de San Antonio, es uno de los puertos de entrada más concurridos entre EE.UU. y México.