Nueva misión espacial de la NASA llevará carga y material clave a la Estación Espacial

Miami, Estados Unidos

La NASA lanzará mañana al espacio una misión no tripulada cargada de investigaciones científicas, suministros y material para los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, en una nueva prueba de su colaboración con SpaceX.

El lanzamiento está programado para las 19:16 hora del este estadounidense (23:16 GMT) desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos), informó este lunes la agencia espacial en una rueda de prensa.

Será la 34ª misión de reabastecimiento de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, y transportará poco menos de tres toneladas de suministros, incluidas investigaciones científicas, a bordo de la cápsula Dragon.

Según el cronograma de la NASA, la nave se anclará al laboratorio orbital a las 9:50 hora del este de EE.UU. (13:50 GMT) del jueves, y permanecerá allí aproximadamente un mes, antes de amerizar en el océano Pacífico.