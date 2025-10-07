Cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Madrid, España.

Los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos después de que varios forjados de un edificio en obras se derrumbaran parcialmente en el centro de Madrid, un suceso que deja por el momento tres heridos, uno de ellos grave.

En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados, mientras que tres han sido rescatados, dijeron a EFE fuentes policiales.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar a los desaparecidos, mientras que los otros tres obreros rescatados fueron atendidos por los servicios médicos, que trasladaron a un hospital al herido grave, por una fractura de pierna.