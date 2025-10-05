Revelan impactante audio que envió Debanhi Escobar; sale a la luz a tres años de su muerte

Ciudad de México, México

Un nuevo audio atribuido a Debanhi Escobar, difundido recientemente en redes sociales, ha vuelto a encender el debate público sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte en abril de 2022. El mensaje de voz, enviado por la joven durante la madrugada, revela detalles inquietantes sobre el ambiente que se vivía en la fiesta a la que asistió horas antes de ser reportada como desaparecida. “Ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres”, se escucha decir a Debanhi en el audio que, según medios como Infobae, fue enviado a un amigo cercano y ha sido confirmado por él como auténtico.

La frase, cruda y directa, describe una atmósfera de incomodidad e inseguridad que habría experimentado la joven antes de abandonar el lugar.

El mensaje habría sido grabado poco antes del momento captado en un video ampliamente difundido, donde se ve a Debanhi intentando salir de la fiesta, siendo interceptada y agredida por un sujeto. Este nuevo elemento se suma a las múltiples inconsistencias que han marcado la investigación del caso desde el inicio. "No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando", dice Debanhi en otro fragmento del audio que ha circulado ampliamente en redes, reforzando la percepción de que la joven ya se sentía en peligro.

Desaparición de Debanhi