Revelan impactante audio que envió Debanhi Escobar; sale a la luz a tres años de su muerte

Un nuevo audio atribuido a Debanhi Escobar, difundido recientemente en redes sociales, ha vuelto a encender el debate público sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte en abril de 2022.
El mensaje de voz, enviado por la joven durante la madrugada, revela detalles inquietantes sobre el ambiente que se vivía en la fiesta a la que asistió horas antes de ser reportada como desaparecida.
“Ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres”, se escucha decir a Debanhi en el audio que, según medios como Infobae, fue enviado a un amigo cercano y ha sido confirmado por él como auténtico.
La frase, cruda y directa, describe una atmósfera de incomodidad e inseguridad que habría experimentado la joven antes de abandonar el lugar.
El mensaje habría sido grabado poco antes del momento captado en un video ampliamente difundido, donde se ve a Debanhi intentando salir de la fiesta, siendo interceptada y agredida por un sujeto. Este nuevo elemento se suma a las múltiples inconsistencias que han marcado la investigación del caso desde el inicio.
“No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando”, dice Debanhi en otro fragmento del audio que ha circulado ampliamente en redes, reforzando la percepción de que la joven ya se sentía en peligro.
Desaparición de Debanhi
Debanhi, de 18 años, fue vista por última vez el 9 de abril de 2022. Su cuerpo fue encontrado casi dos semanas después en una cisterna dentro de un motel ubicado en la carretera Monterrey a Nuevo Laredo. Desde entonces, su caso se convirtió en emblema nacional de la exigencia de justicia ante la violencia feminicida en México.
La versión oficial de la Fiscalía de Nuevo León apuntó en su momento a una muerte accidental por contusión en el cráneo. Sin embargo, una segunda autopsia, solicitada por la familia y realizada por peritos de la Ciudad de México, contradijo esa conclusión al señalar que Debanhi murió por asfixia.
A esto se suma el silencio de quienes estuvieron con ella esa noche. Sarahí e Ivonne, amigas que la acompañaron a la fiesta, no han vuelto a declarar públicamente ni se conoce su actual paradero. El nuevo audio también genera preguntas sobre lo que realmente ocurrió durante y después de la reunión.
La reciente docuserie sobre el caso, lanzada por una plataforma de streaming, ha contribuido a reactivar el interés mediático, especialmente por incluir material inédito y testimonios de los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa. Ellos insisten en que la verdad aún no ha salido a la luz.