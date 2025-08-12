Un muerto y miles de evacuados por incendio en Madrid

Un hombre de 50 años ha fallecido como consecuencia de las quemaduras sufridas en el incendio de Tres Cantos (Madrid) este martes, jornada en la que continúan activos fuegos en numerosos puntos del país que han obligado a evacuar a miles de personas y han arrasado miles de hectáreas.
Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país), Andalucía (al sur), Madrid, Castilla-La Mancha (centro) y Extremadura (oeste) son las comunidades más afectadas por los incendios forestales declarados en plena ola de calor, cuya virulencia ha llevado al Ministerio español del Interior a declarar la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias y a convocar una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para evaluar la situación y coordinar acciones.
El incendio forestal declarado en Tres Cantos a última hora de la tarde del lunes, que ha afectado a 1.000 hectáreas en pocas horas, se ha cobrado una víctima mortal, un hombre de 50 años que fue trasladado al hospital con quemaduras en el 98 % de su cuerpo y que finalmente ha fallecido.
El fuego, que se propagó con rapidez debido al fuerte viento, obligó al desalojo de dos urbanizaciones: Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. Unos 200 vecinos se vieron afectados.
Fue precisamente en la urbanización de Soto de Viñuelas donde fue rescatada la víctima de 50 años, que fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Paz, donde ha fallecido esta mañana. También fue atendido un varón de 83 años con dolor torácico.
El incendio se encuentra activo y preocupa la previsión metereológica de tormentas y fuertes rachas de viento a partir del mediodía que podrían complicar su extinción, si bien el gobierno regional confía en que durante la mañana los vecinos puedan regresar a sus casas.
La decena de incendios que afectan a Castilla y León ha obligado a pasar la noche fuera de sus hogares a casi 4.000 personas en las provincias de León y Zamora. Sin embargo, el fuego de Yeres que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad, presenta una mejor evolución y muchos de sus frentes están bajo control.
El 80 % del perímetro de este incendio forestal está ya controlado, lo que ha permitido que alrededor de 600 personas hayan podido regresar a cuatro de las cinco localidades desalojadas.
Uno de los incendios más graves es el provocado el domingo en Molezuelas de la Carballeda, provincia de Zamora y que traspasó el límite con la provincia de León que ha carbonizado más de 3.500 hectáreas.
Alrededor de un millar de personas han pasado la noche fuera de sus alojamientos por el fuego, que durante la tarde de ayer presentó un carácter "muy peligroso", ya que las rachas de viento superaron los 50 kilómetros por hora.
Cerca de este incendio, en Los Caños de Meca, se ha declarado este martes otro fuego, también intencionado.