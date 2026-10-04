Canciller iraní advierte a EE UU de que no existe una solución militar para la guerra

Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este domingo a Estados Unidos de que no existe una solución militar para la guerra y defendió la negociación diplomática como la única vía para poner fin al conflicto, aunque advirtió de que está preparado para responder si Washington vuelve a recurrir a la fuerza.

“No existe ninguna solución militar ni ninguna solución basada en más sanciones. Solo una solución negociada, basada en la justicia y la equidad, y una solución digna y diplomática puede encontrar una solución definitiva para poner fin a esta guerra”, dijo Araqchí durante una reunión con embajadores y encargados de negocios de misiones internacionales en Teherán, según informó la agencia IRNA.

Araqchí aseguró que Irán espera que Estados Unidos “adopte el camino de la razón y la racionalidad”, pero advirtió de que Teherán está más preparado que antes para defenderse si Washington vuelve a optar por una solución militar.

El jefe de la diplomacia iraní sostuvo que volver a recurrir a las sanciones o a las opciones militares “no tendrá ningún resultado para los agresores”.