Ashley viajó por amor tras siete años de amistad virtual y terminó en tragedia

Sepple tenía antecedentes por acoso en internet, agresiones e incumplimiento de órdenes de alejamiento. Antes del crimen había sido acusado por delitos relacionados con una pareja anterior, entre ellos detención ilegal, agresión y comportamiento coercitivo y controlador, aunque no fue condenado porque la víctima no acudió al juicio. Tras admitir el asesinato, Sepple fue condenado en octubre de 2022 a cadena perpetua, con una pena mínima de 23 años y seis meses.