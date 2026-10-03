Cataluña se paraliza ante la posible llegada de un minihuracán mediterráneo

Barcelona, España.- La previsión de lluvias torrenciales en una veintena de comarcas de Cataluña (noreste de España) y la posibilidad de que incluso se pueda formar un minihuracán mediterráneo ante la costa obligó este sábado a suspender la movilidad y a cancelar numerosas actividades en la comunidad autónoma a partir de las 20:00 horas (18:00 GMT). Poco antes de las 17:00 horas (15:00 GMT), la Generalitat (Gobierno regional catalán) envió una alerta a los teléfonos móviles de la población de las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, a las de Girona y a las comarcas de Osona y Moianès, para pedir la restricción de movilidad desde última hora de la tarde hasta las 14:00 horas del domingo. La Generalitat pidió que solo se realicen los desplazamientos imprescindibles y suspendió la actividad de los servicios sociales básicos y especializados.

También canceló las actividades en parques y jardines urbanos, eventos deportivos, culturales y de ocio, mercados, ferias o actividades comerciales al aire libre, y recomendó el teletrabajo cuando sea posible. Ante el pronóstico de volúmenes de lluvia inéditos -de unos 200 litros por metro cuadrado- los trenes regionales dejaron de circular desde las 20:00 horas (18:00 GMT), mientras que las líneas del metro de Barcelona funcionarán solo hasta las 00:00 horas (22:00). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Y también quedaron suspendida la circulación de trenes de media distancia en la zona de Barcelona, mientras que en los AVE (alta velocidad) solo se ha interrumpido el tramo entre Figueres y la capital catalana.

Problemas en el aeropuerto y movilizaciones suspendidas

El temporal ya ha provocado numerosas cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de Barcelona. Según el portal especializado Flight Radar, 196 vuelos fueron cancelados y 480 sufrieron retrasos. Otra derivada de las lluvias es que las entidades convocantes de la manifestación a favor de la vivienda prevista para este sábado por la tarde en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat decidieron suspender la protesta. El convocante Sindicat de Llogateres (inquilinas) ha trasladado la convocatoria al próximo lunes y ha recomendado a los participantes en la acampada de plaza Catalunya que "se resguardaran en casa", aunque a última hora de esta tarde permanecían en la zona muchas de los acampados. Una manifestación "contra el genocidio en Palestina", prevista para este domingo al mediodía en Barcelona, quedó igualmente desconvocada.

Llamamiento a quedarse en casa