Trump afirma que Irán acordó no desarrollar armas nucleares

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear". "Están hablando con nosotros, y lo que dicen tiene sentido", aseguró a los medios Trump durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo en la Casa Blanca. El mandatario aseguró que, en las conversaciones que Washington dice estar manteniendo con Teherán y que por el momento han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes han preguntado "¿cuáles son los diez puntos principales?" en lo que respecta a las demandas de EE.UU. para parar la guerra.

"Les respondí: 'los puntos uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear'", aseveró el magnate neoyorquino. "Estamos hablando sobre ello, y, aunque no quiero adelantarme, han acordado que nunca tendrán un arma nuclear", afirmó rotundo el republicano. En el transcurso de una ronda de diálogo sobre el programa nuclear iraní a final de febrero, EE.UU. inició los bombardeos argumentando que la república islámica suponía una amenaza directa e inminente, aunque varios expertos han planteado dudas sobre lo cerca que estaba Teherán de desarrollar una bomba atómica, al tiempo que los razonamientos de la Casa Blanca han sido confusos e incluso contradictorios.